Carine KULIGOWSKI

Docteur-Ingénieur en Chimie, j’ai travaillé pendant 9 ans dans le domaine scientifique, occupant différents postes en R&D et en industrie.

Après une expatriation à l’étranger, je me suis ensuite orientée vers un parcours à vocation commerciale.



En tant que Consultante en recrutement, j’accompagne les entreprises dans leurs recrutements de profils en leur offrant des solutions adaptées à chacune de leurs problématiques.



J’accompagne également les candidats en recherche active ou à l’écoute d’opportunités professionnelles, valorisant leur parcours et respectant au mieux leurs souhaits d’évolution.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Chimie

Recrutement

Commercial

Prospection commerciale

Business development

Gestion des talents

Développement commercial

Sourcing

Environnement

Matériaux