Carine LAGÜE

Superviseur Expert en poste depuis 13 ans, j’ai travaillé pour différents services qui m’ont permis d’une part de connaître les spécificités de la relation Client et de l’Ecommerce, et d’autre part, grâce à la confiance qui m’a été accordée et à mon désir d’aller de l’avant, de me voir confier des missions transverses très variées.



J’ai accueilli ces opportunités de « voir plus loin » avec plaisir et goût du challenge !

J’ai ainsi pu approfondir mes connaissances de la Gestion de projets, en particulier dans le domaine de l’Ecommerce, participer activement et avec une vision élargie au pilotage des différents services en relation étroite avec le donneur d’ordre, appréhender les enjeux opérationnels et économiques, anticiper les risques et proposer des pistes d’optimisation, et acquérir esprit d’analyse et autonomie.



J’aime créer, innover, analyser, optimiser, solutionner et aller jusqu’au bout d’un projet avec succès.

Je suis enthousiaste, j’aime le travail d’équipe et la satisfaction d’avancer efficacement ensemble.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la Gestion de Projet, idéalement dans le domaine de l'Ecommerce, et dans le secteur de Bordeaux.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Customer Relationship Management

eCommerce