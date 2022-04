Carine LAROCHE

LAROCHE CARINE 32 ans , Originaire de France ( Reims dans le Champagne Ardennes ) résidente en Afrique de l'ouest précisément en Côte d'ivoire pays dans lequel je tiens ma petite entreprise de ventes de produits 100 % importer Made in France depuis peu .

Je suis sur ce site dans le but de me faire des contacts dans le monde professionnel vu que je suis débutante dans entrepreneuriat , faire des connaissances , avoir des conseils et astuces histoire de faire grandir mon entreprise naissante me serait d'une grande utilité .

J'espère me faire de bons contacts un peu partout dans le monde rien d'autres ....

Merci à bientôt de vous connaître .

Ririne



Mes compétences :

Gestion

Import

Vente

Export