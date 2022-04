Carine LARRIEU

Une société à forte flexibilité et réactivité à l’attente de votre production électronique petite, moyenne, grande série et réalisation de prototypes…



Performances Electronics est une structure aux domaines de compétences forte de qualité



Réactivité et flexibilité,

Maîtrise parfaite contrôle qualité,

Un atelier de fabrication,

Une équipe de professionnels en qualité du conseil technique.



Notre objectif

Riche d’une longue expérience dans la conception et la réalisation de carte électronique.



C’est pourquoi nous voulons relever avec vous des défis :

« Nous avons le même objectif que vous:

Que le produit dont vous nous confiez la réalisation soit le meilleur prix, au meilleur moment. »



Mes compétences :

Câblage

Cms

Conception

Electronique

Électroniques

Programmation

Réalisation