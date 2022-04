Carine LASBRUGNAS

Animée d’une grande curiosité scientifique, j’ai effectué des études universitaires dans le domaine de la physico-chimie des matériaux. Je me suis spécialisée dans l’un des secteurs de pointe de la région Limousin, à savoir les matériaux céramiques, puisque je suis titulaire depuis 2004 d’un doctorat « Matériaux Céramiques et Traitements de Surface » de l’Université de Limoges.



Par la suite, entre 2005 et 2009, j’ai travaillé dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche publique, ce qui m’a permis de conduire plusieurs projets scientifiques. J’ai été amenée à définir le planning, à composer puis coordonner l’équipe et les partenaires du projet, à suivre le budget et à communiquer régulièrement sur les résultats et le bilan du projet au travers de documents d’analyse et de synthèse, de rapports d’activité et de présentations orales lors de congrès et réunions.



Beaucoup plus attirée par la conduite de projets que par les travaux de recherche, je me focalise depuis 2009, sur des postes dont les missions relèvent principalement du montage, suivi et soutien technico-économique de projets et de la gestion des relations avec les partenaires. Mes secteurs de prédilection sont la R&D, l'innovation et la valorisation scientifique et technique, notamment dans les domaines du développement économique, de l'écologie et du développement et de l'aménagement durables.

Je convoite par ailleurs le domaine de la communication scientifique, attirée par des missions alliant organisation et animation d'évènements et vulgarisation scientifique.





Domaines de compétences :



Savoir-faire :

- Conduite de projets

- Capacité d’échanges, de communication et de coopération

- Aisance rédactionnelle

- Aptitude à l’étude bibliographique et la veille scientifique et technique

- Connaissance du fonctionnement général du milieu de la recherche publique, des organismes parapublics et collectivités territoriales



Savoir-être :

- Goût du contact

- Rigueur, sérieux et persévérance

- Aptitude à l’organisation

- Sens des responsabilités

- Pédagogie



Mes compétences :

Anglais

Animation

Français

Organisation

Production

Valorisation

Vulgarisation

Vulgarisation scientifique