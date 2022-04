Carine LAURENT

Exerçant depuis plus de 13 ans dont 7 années dans mon salon, je dois réorienter ma carrière professionnelle pour cause d 'allergie.

Aimant le contact et adorant le goût des challenge, je souhaiterai rester dans le milieu de la coiffure et pouvoir mettre en avant mon expérience aux service du commerce de matériel et de produit.

Je pense pouvoir anticiper les demandes grandissantes des coiffeurs.

Dynamique , enthousiasme, et très motivée , je suis disponible de suite prête à m 'investir pleinement dans les fonctions qui me seront attribuées.



Dans l'attente de toutes opportunités.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Merchandising

Techniques de vente

satisfaction du client

Microsoft PowerPoint

Internet