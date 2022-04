Carine LEBOUC

Bonjour,



Après avoir travaillé 15 ans en tant que Responsable de Rayon, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en passant l’examen du BTS Management des Unités Commerciales par la VAE. Dans le but d’élargir mes compétences professionnelles, j’ai ensuite obtenu le titre professionnel « Gestionnaire PME/PMI » dans 3 domaines d’activités : Marketing, Ressources Humaines, Gestion Financière.



Désireuse de mettre ces compétences en application, j’ai occupé des emplois dans le secteur des Ressources Humaines notamment dans la formation pour adultes et la gestion du personnel (salariés permanents et intérimaires). Appréciant travailler dans ce domaine, je désire me spécialiser dans cette branche et donner une satisfaction maximale à mes futurs employeurs.



Mon expérience professionnelle m’a permis d’acquérir des qualités telles que la rigueur, le sens de l’organisation, l’adaptation, la réactivité, la confidentialité et le goût des contacts humains.



Les qualités qui me caractérisent sont la rigueur,le sens des responsabilités, la motivation, mon sérieux et ma volonté à réussir.





Cordialement.



Mes compétences :

Autonomie

Dynamisme

Rigueur

Polyvalence

Respect des informations confidentielles

Sens des responsabilités