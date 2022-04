Carine Lecoq. 28 ans.

Je suis titulaire du BTS diététique obtenu en 2013. A l'issu de ce BTS j'ai intégré un centre Natur'House dans lequel je suis resté 4 ans.



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail.



Mes compétences :

adaptation du régime alimentaire en fonction des p

Hazard Analysis and Critical Control Point

Chaine du froid

Prospection : flyer, tenu d'un stand

Accueil stagiaire BTS diététique 2ème année

Intervenir auprès d'un public d'enfant

Techniques de vente

Ranger une réserve

Informer et sensibiliser enmatière d'alimentation,

Réceptionner et contrôles des produits (quantité,

Physiopathologie du comportement alimentaire

Encaisser le montant d'une vente

Prise de mesures anthropométrique ( poids, IMC)

Procédures d'encaissement

Rééquilibrage alimentaire/ Déséquilibre du poids

Réaliser le suivi diététique et échanger des infor

Accompagner des personnes dans la mise en oeuvre d

Fiches technique de cuisine

Disposer des produits sur le lieu de vente

Détecter des situations à risques ( troubles du co

Concevoir un menu/concevoir un menu selon une pre

Cerner les habitudes alimentaires, antécédents méd