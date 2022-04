Carine LEDER

Souhaitant m'orienter vers le secteur public je suis actuellement en reconversion en agent d'accueil administratif.

Pendant mes 8 ans d'expériences d'aide à la personne j'ai confirmé mon sens de

la rigueur, de l'organisation, ma patience, mon aisance relationnelle et ma maîtrise de soi.

Aujourd'hui je complète ces savoirs- être par les compétences d'accueil téléphonique et physique, de gestion administrative, de traitement courrier entrant et sortant.

Mes stages ont mis en avant ma capacité d'adaptation rapide en toutes situations et mon goût pour les prises d'initiatives.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel