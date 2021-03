Carine LEFORT

Coordinatrice / Comédienne et Metteur en scène / animation - ateliers Théâtre (actuellement à l'Efacm) ....



Le social et l'artistique, toujours en rapport au partage et à l'échange... parfois (de + en +), les 2 se croisent et c'est encore plus beau !



De part mes 2 casquettes, j'aspire de plus en plus à proposer des projets en lien avec mes 2 fonctions (très complémentaires) sous forme d'ateliers, d'éveils artistiques, de propositions de spectacles, de lecture,.. destinés à des structures sociales, EHPAD, maisons de retraite, etc.



Mes compétences :

Administration

Coordination

Programmation

Communication

Production

Création artistique

Accompagnement social

Relations sociales

Gestion

Gestion des ressources humaines

Planification

Relations clients