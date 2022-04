Carine LIPSTEINAS

Riche d'une longue expérience dans le monde de la communication, je souhaite aujourd'hui développer davantage mes compétences d'animatrice afin de valider mes expériences dans le monde socio-culturel par des diplômes d'état.



Ayant été très impliquée en tant que bénévole dans différentes associations, j'ai pu suivre la formation BAFD pendant 2 ans tout en dirigeant un centre de loisirs rural avec des enfants de 3 à 13 ans.

Mon premier rôle était d'améliorer la fréquentation de la structure, c'est à dire de pouvoir proposer à plus de familles et plus d'enfants une possibilité d'éveil et d'épanouissement. Pour cela, je me suis occupée de toute la communication interne et externe (programmes, affiches diverses, encarts journaux, etc) et ai mis en place un nouveau fonctionnement du centre de loisirs (programmes d'activités communiqués à l'avance, permanences d'inscription). J'ai pu ainsi mieux gérer l'accueil des enfants et avoir un regard plus objectif quant à la préparation des activités.

Mon second rôle était de remotiver l'équipe pédagogique. Il m'a donc semblé nécessaire, pour atteindre cet objectif, de rédiger le projet pédagogique avec elle et d'organiser diverses réunions qui n'existaient pas avant.

J'ai également géré plusieurs groupes d'enfants, en plus de mon travail de directrice. Je communiquais régulièrement avec eux pour connaître leurs souhaits et leurs attentes afin qu'ils se sentent encore plus concernés. Cela m'a aussi permis d'organiser des échanges concrets et réguliers avec les parents et l'équipe d'animation, ainsi que de trouver des solutions adaptées aux différents problèmes rencontrés, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan pédagogique.

J'ai participé également à différentes réunions avec les partenaires (CAF, MSA, Mairies, Communautés de communes, Jeunesse et Sport …).



Je recherche aujourd'hui des temps complémentaires.



Mes compétences :

Xpress

Internet

Pack office

Sketchup Pro

Inventor

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6