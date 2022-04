Carine MANGIONE

Assistante gestion administrative et RH, expérience professionnelle confirmée (+10 ans).

Rigoureuse, motivée et dynamique.



Mes compétences :

Internet

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Suivi des fournisseurs

Veille juridique

Veille sociale

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Tutorat

Microsoft Excel

Formation interne

Recrutement informatique

GPEC

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Litiges

Facturation

Contentieux

Relation fournisseurs

Gestion de la formation

Relations sociales

Organisation du travail

Secrétariat

Organisation

Normes rédactionnelles

Développement commercial

Relations commerciales