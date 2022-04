Carine MANNAI

Conseillère à Pôle Emploi, je suis environ 150 demandeurs d'emploi. Dans l'objectif de favoriser le retour à l'emploi, je mène un vaste champ d'action : mise à jour des profils, validation et aide à la construction de projets, conseils sur les techniques de recherche d'emploi, proposition de prestations adaptées, mise en relation avec les entreprises etc. Ma formation, ainsi que mon expérience, m'ont permis de développer mon sens de l'écoute afin d'apporter un accompagnement personnalisé.



Mes compétences :

Techniques d'entretien

Animation d'ateliers

Connaissance mesures pour l'emploi

Connaissance prestations

Connaissance bassin d'emploi

Maîtrise des outils informatiques

Aide à la validation et à la construction de proje

TRE