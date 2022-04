Carine MARTINEZ

Commerciale expérimentée avec 13 ans d'expérience en tant que responsable commerciale, formatrice et manager en téléphonie multimédia et vente de prestations de services ( assurances, énergie..)Je souhaiterai aujourd'hui me diriger vers un poste de responsable commerciale /chef de secteur afin de pouvoir relever de nouveaux défis, et de me perfectionner pour ma carrière.

D’un naturel dévouée j’ai un très bon sens du contact, je m’intègre rapidement dans une équipe tout en restant dynamique tant dans mon travail que dans mes relations humaines, ma curiosité, ma ténacité et mon gout pour les challenges font de moi un atout considérable pour votre société.