Carine MAYINZA

Je suis actuellement en poste dans une Société d’Ingénierie et de Conseil.

J'ai 10 ans d'expérience en tant que Consultante Qualité, principalement, dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile (PME, moyennes entreprises et grands groupes).

De formation Ingénieure universitaire, mon expérience professionnelle repose sur 3 compétences métiers:

- Assurance Qualité (connaissance de normes & Règlements)

- Management & Projet

- Technique (mécanique et électronique)

A ce titre, j'ai occupé les fonctions Responsable Qualité et Ingénieure Qualité et parfois projet.

J'ai parfois géré des équipes de 3 à 15 personnes dans mon métier et/ou dans le cadre des projets.

En plus de la Qualité opérationnelle en production et procédés de fabrications, j’ai une première expérience réussie dans le domaine de la qualité en conception & développement, depuis plus d'un an.

A cet effet, j'ai travaillé sur différents produits tels que les servovalves, vérins d'activation, des freins en carbone, des systèmes de filtration, roues et des boîtiers de commande.

Je suis ouverte à toute proposition en direct (hors prestation) me permettant de m’investir autrement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de risque

8D

FAI

AMDEC/FMECA

Analyse fonctionnelle

QRQC