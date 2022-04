Carine MBOUMBA

Depuis novembre 2004 : Chef du service communication à l’Office National de l’Emploi, membre du comité de Direction, déléguée titulaire



De septembre 2001 à novembre 2004 : Conseiller Chargée de la Communication à l’Office National de l’Emploi



De mars à septembre 2001 : Productrice / Journaliste –Reporter Radio à la RTG 1



2000 : Stage de 2 mois au Cabinet d’Epargne et de Crédit (COFECI / Abidjan, Côte d’Ivoire) Réalisation d’une stratégie de Communication



1998 : Stage d’1 mois au Centre Technique des élections d’Oloumi :Révision des listes électorales (saisie et consultation par ordinateur des listes, accueil et orientation des électeurs)



1997 : Participation à la réalisation d’une étude sur l’audience des radios qui diffusent à Libreville, pour le compte d’AFRICA n°1



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing