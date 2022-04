Carine MÉOULE

Après une formation d'hydrobiologiste, je me suis spécialisée pendant 5 ans sur la qualité et le traitement de l'eau dans le milieu agricole au sein du Ministère chargé de l'agriculture.

J'ai rejoint en 2005 une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau afin d'élargir mes compétences et de développer des connaissances dans le milieu de l'industrie agro alimentaire.

Grâce à viadeo, j'espère développer de nombreux contacts avec des professionnels de l'environnement, découvrir de nouvelles entreprises pouvant m'aider à développer mon secteur d'activité et trouver, pourquoi pas, de nouvelles opportunités de carrière.



Mes compétences :

Qualité

Agriculture

Eau

Environnement