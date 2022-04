Carine MINTOA

JEUNE FEMME DYNAMIQUE ET PÉTILLANTE QUI N'A PAS PEUR DE RELEVER LES DÉFIS.



JE suis une passionnée de mode. Je suis intéressée par tout ce qui est mode. Je maîtrise la morphologie chez les femmes et les styles qui vont avec. Aussi la colorimétrie. Ce qui fait de moi une femme élégante et sûre d'elle.



Après avoir travaillé dans l'événementiel et la vente à domicile des produits cosmétiques, je me suis rendue compte que c'était pas pour moi ces métiers. En fait, j'aimerai vendre ce que j'aime; Travailler et m épanouir dans un milieu que je maîtrise: la MODE.



Mes compétences :

Organisation des réunions à domicile

Accueil des prospects, vente et fidélisation

Bonne pédagogie

Bonne résistance au stress

Techniques de vente