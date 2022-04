Carine MIQUEL

Suite à une formation initiale en chimie, je me suis réorientée en Informatique. J’ai commencé par du développement et de la manipulation de données. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans pour Sogeti High Tech dont le plus gros client est Airbus sur Toulouse. J’ai notamment fait du support technique et fonctionnel, du déploiement, de la validation, de la formation et de la rédaction de documentation technique. J’ai travaillé ensuite pendant 5 ans pour une petite ESN, ISR. J’ai maintenu en condition opérationnelle différentes applications et fait de la recevabilité sur les SI migrés du Crédit Agricole, installé des systèmes d'exploitation pour ERDF, administré les serveurs de la RATP. J’ai ensuite fait de l'intégration applicative pour la filiale bourse du Crédit Agricole. J’ai assuré le bon fonctionnement de l'exploitation et des serveurs pour l'entreprise Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc. Puis pendant 2 ans, j’ai fait du déploiement de Middleware, de l’exploitation et de l’administration système et Centreon, pour Havana. Depuis le mois de janvier, je fais du décisionnel.

Je recherche aujourd'hui un poste de préférence autour d'Annecy



Mes compétences :

Formation des utilisateurs

Maintien en Condition Opérationnelle

Validation

Support fonctionnel et technique

Gestion et administration de bases de données

Administration/ installation de systèmes d’exploit