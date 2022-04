Carine MONTREDON

RESSOURCES HUMAINES

• Recrutement, intégration, formation

• Relai RH pour les communications internes

• Gestion des accidents de travail, arrêts maladie

• Suivi médical en lien avec le médecin du travail

• Accompagnement sur les dossiers « Handicap »



MANAGEMENT

• Management d’équipe

• Définition, répartition, coordination activité équipe

• Animation équipe, gestion du tableau de service

• Organisation, montée en compétence équipe

• Coaching individuel





COMMUNICATION

• Organisation, animation de séminaires

• Elaboration, animation d’actions évènementielles

• Coordonner les transmissions d’informations auprès des différentes directions, partenaires externes

• Communication régulière avec les IRP



FORMATION

• Parcours manager de proximité

• Politique RH et leviers managériaux

• Je deviens manager d’équipe

• Préventique : prévention du risque incendie

• Mieux manager la santé et la sécurité

• Manager les RPS et la qualité de vie au travail

• Etre intervenant Handi Management

• S’exprimer en langue des signes