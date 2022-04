Carine MORATO

Depuis 2000, je me suis formée et spécialisée en référencement naturel (SEO) et liens sponsorisés (SEA) sur Google & Réseaux Sociaux (SMO)



SARL be-ref Internet Référencement a été créée en 2009 avec Isabelle VERSTRAETE associée jusqu'en mars 2017. Depuis je suis seule au commandes de be-ref.



Gestion de comptes clients, référencement naturel, campagnes Google Ads (Campagnes Google Shopping, Remarketing, Réseau Display, Annonces Dynamiques du Réseau de Recherche, annonces Gmail, etc), netlinking (inscription sur annuaires très qualifiés), benchmark, analyse concurrentielle.



mon but est de vous ACCOMPAGNER et vous CONSEILLER :

- dans le choix de mots clés pertinents qui vous feront gagner en visibilité,

- de vous conseiller dans l'optimisation éditorial et visuel de votre site Internet,

- d'instaurer une stratégie de visibilité durable sur Google et autres moteurs de recherche avec un suivi réel de positionnement de vos mots clés.

- Benchmark veille concurrentielle,

- Etude des mots clés et positionnement du site,

- Audit du site SEO, + optimisation

- Audit du Netlinking, + optimisation

- Suivi du référencement naturel

- ....



Mes compétences :

Netlinking

Google

Webmarketing

Seo

Référencement web

Sem

Adwords

Site internet

Référencement

Gestion de contenu web

Référencement internet

Google analytics

Référencement naturel

Google Adwords