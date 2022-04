Carine MOUNGUÈ NDONGUÈ

Bonjour, je m'appelle MOUNGUE NDONGUE Carine, j'ai 39 ans, je suis célibataire et j'ai une fille. Je suis Assistante de Direction depuis plus de 8 ans et j'habite à Douala Akwa Nord.



J'ai travaillé comme Assistante de Direction dans les domaines du Transit et du Bâtiment et Travaux Publics (BTP).



Mon expérience avec Sogea Satom dans le projet de construction du deuxième pont sur le Wouri a été enrichissante et très importante pour ma carrière.



Je suis disponible et outillée pour occuper un poste d'Assistante de Direction en ce moment, je suis prête à mettre ma pertinente et longue expérience dans ce domaine, au service d'une structure qui recherche mon profil.



Dans l'attente, recevez mes sincères salutations.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint