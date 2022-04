Carine NICOLAY

Consultante psychologue pendant plus de 15 années au sein des cabinets Hommes et Entreprises International et LECA RH, j'ai rejoins récemment le cabinet FURSAC ANSELIN & Associés en tant que Consultante Associée.



Je souhaite aujourd’hui mettre mon expertise du recrutement et de la chasse de tête, de l’évaluation et de l’accompagnement individuel et collectif, au service de nouveaux enjeux.



Je serai heureuse de vous présenter plus personnellement notre activité et mes nouvelles fonctions.



Mes compétences :

Evaluation des pratiques profesionnelles

Coaching

Assessment Centers

Mobilité interne et externe

Ressources Hummaines

Accompagnement du changement

Accompagnement individuel

Recrutement

Psychologue

Secteur public

Coach