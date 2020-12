Carine NOLOT

Je postule comme ASEM ou aide auxilliaire



Je postule comme ASEM dans les école maternelle OU AIDE AUXILIAIRE dans les créches

Intéressée par ce beau métier diplômée d’un CAP petite enfance, je possède une expérience de 15 ans acquise en école maternelle et une première expérience en crèche ce qui me permet de maîtriser les compétences pour le poste.



Au cours de mes activités j’ai pu démontrer ma participation, veillé au bien-être des enfants. Participer et élaborer des activités manuelles ou sensorielles me passionne, Aujourd’hui je souhaite vous apporter mes compétences et approfondir ma pratique professionnelle au sein de votre établissement.





Mes compétences :

Petite enfance