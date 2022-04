Carine NSOUDOU

Spécialisée dans le domaine de la coopération internationale avec un accent particulier sur l'Afrique subsaharienne, je suis dotée d’un esprit ouvert et possède une formation multidisciplinaire.



Enthousiasmée par les défis, les réalisations de qualité et les idées novatrices, je suis capable de naviguer entre les différents paradigmes de la coopération au développement et les opportunités d’affaires en Afrique.



Que vous soyez une agence bilatérale de développement, une organisation internationale ou une entreprise souhaitant investir en Afrique, je peux vous aider à identifier les opportunités de développement et d'amélioration





Mes compétences :

Analyse et développement de stratégies

Etudes de cas

Evaluations

Elaboration de lignes directrices

Analyse politique

Recherche