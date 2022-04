Carine ONDOA

Camerounaise agée de 29 ans j'ai une maitrise en droit option droit public depuis septembre 2007;

J ai effectué des stages dans des domaines variés tels que:

-marketing et force de vente

-relations publiques

-receptioniste

-encadrement des jeunes enfants dans l'alphabetisation

-chargé des ressources humaines.

Je peux travailler sous pression et dans les zones autres que ma province d'origine et mon pays.

Je pratique l'anglais en ecrit comme en parlé moyennment.



Mes compétences :

Gestion administrative

Droit