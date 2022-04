Carine PANOSYAN

Assistante expérimentée, organisée, dynamique, respectueuse de la confidentialité, présentant de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation : voilà les principales qualités que mes 15 années d’expérience m’ont permis d’acquérir.



Forte d’une expérience de plus de 9 ans chez Firmenich (Genève), au sein de la Direction d’un site de Production, j’ai assisté le Directeur de ce site, et apporté mon soutien aux membres du CODIR ainsi qu’à d’autres Managers pour des taches ponctuelles (Production, Logistique, Formation, HSE et Qualité).



Aujourd’hui, je souhaiterais retrouver un poste dans l’assistanat de direction.



Mes compétences :

Diplomatie

Confidentialité

Efficacité rédactionnelle

Microsoft Office

SAP

Organisation