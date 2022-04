Carine Pelagie TSAFACK

Je suis TSAFACK Carine Pélagie,

j'occupe actuellement le poste de secrétaire comptable dans un cyber café-librairie dans la ville de Douala.



FORMATION ACADÉMIQUE

2003: BEPC au Lycée Bilingue de kumba.

2006: baccalauréat G2 au Government Technical High School of Kumba en comptabilité et gestion.

2009: BTS en comptabilité et gestion des entreprises.



STAGE ACADÉMIQUE

2007: j'ai effectuée un stage à la kamto assurance.



FORMATION PROFESSIONNEL ET AUTRE

2008: j'ai fais une formation en sage saari.

2010: permis de conduire catégorie B.



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité générale

La comptabilité générale

Rapprochement bancaire

Traitement de texte