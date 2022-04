Carine PICHANT

Mes compétences :



Métier

• Gestion de projets marketing/communication BtoB : magazines, conférences, rencontres, matinales, soirées, …

• Management des équipes transversales (commerciales, logistiques, graphiques, financières

et journalistiques) : envoi du brief, suivi des opérations, et gestion du rétro planning

• Mise en place d’outils de communication média et hors média : sponsoring, télémarketing, radio, presse, internet,…

• Accompagnement et suivi client : définition des besoins, retour sous 24h, analyse de

la satisfaction participant, intervenant et partenaire, recadrage et amélioration des process

• Participation au développement de l’activité : augmentation du CA de 30% en 3 ans



Technique

• Pack Office, Photoshop, Dreamweaver, Cabestan, WordPress, Google AdWords et Analytics,

CRM, Réseaux sociaux (Facebook, Linked In, Viadeo, Twitter)

• Impression et routage de contenus print et digitaux (catalogue, emailing, page de pub, bannière…)











