Carine PIRES LEAL

Designer graphique junior, orientée print, identité et illustration.

Je recherche actuellement un CDD dans un environnement collaboratif, pluridisciplinaire et stimulant, basé dans l'Hexagone et au-delà.



https://www.behance.net/erinastudio



Mes compétences :

Lettrage

Chaîne graphique

Linogravure

Photographie

Identité visuelle

Illustration

Édition

Mise en page

Design graphique

Maquettage

Exécution

Création

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign