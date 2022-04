Carine PITARD

Fort de mon expérience significative en qualité de Responsable Commerciale au sein de la société Pons Primeurs à Rochefort, il me paraît indispensable que vous regardiez mon profil.

En effet, depuis 3 ans je suis commerciale sur les départements 16/17/79 et 85.

J'ai donc une connaissance terrain sur ces départements qui me paraît être un atout non négligeable pour les entreprises en quête de commerciaux.



Je suis actuellement en poste et je me libère le 31 mars prochain.



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon expérience et mes objectifs, n'hésitez pas à me contacter.







Mes compétences :

Hôtellerie

Restauration

Négociation

Recrutement

Relation client

Prospection