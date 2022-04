Carine PLANCHENAULT

Je suis responsable de l'offre commerciale de mon magasin, du travail de mon équipe et des résultats des ventes. J’assure à la fois le management, la dynamique commerciale et la gestion.



Manager, je recrute les membres de l’équipe, organise leur travail dans le respect de la législation et des règlements, les évalue, forme et favorise l'évolution de mes collaborateurs.



Commerciale, je suis responsable des ventes, de l'animation de mon magasin.



Gestionnaire, je dois atteindre les objectifs fixés et assumer l'organisation administrative, financière et la gestion des stocks.



Je suis dynamique, j’ai l'envie de diriger une équipe et j’ai une grande polyvalence de compétences.





13 ans d’expérience en vente dont 8 années en management des unités commerciales m’ont permis d’acquérir les compétences suivantes :



 Gestion de flux marchandise et financier



 Gestion des ressources humaines (recrutement, embauche, planning)



 Management ou animation d’équipe (jusqu’à 10 salariés et 2 BTS MUC)



 Merchandising (réalisation de vitrine, implantation).



Mes compétences :

Commerciale

dynamique

Gestionnaire

Manager