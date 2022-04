Carine PRAT

Architecte diplômée d' Etat je me lance en tant qu' auto entrepreneur dans cette profession qui me passionne. Je travaille sur Archicad. Mes projets se portent essentiellement sur la réalisation de maisons individuelles contemporaines. Mon travail commence par la réflexion sous forme d'esquisses en répondant à un cahier des charges détaillé suivi d' un avant-projet puis un permis de construire et des plans de exécution. Je maîtrise parfaitement les règles d'urbanisme.



Mes compétences :

Archicad

Microsoft Office

allplan

Adobe Photoshop