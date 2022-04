La prise en compte et l’intégration de notre environnement au quotidien est un facteur primordial pour assurer et développer notre bien être, et notre santé.

Grâce au Feng Shui, je vous y ferai parvenir.

J’utilise le Feng Shui, une discipline millénaire chinoise, qui trouve sa source dans l’observation de la nature. Par le Feng Shui, j’étudie les conséquences de l’environnement sur la vitalité, la créativité, l’énergie ou encore le comportement d’un individu ou d’un groupe. Je vous permets d’agir sur tous les aspects de votre vie (social, familial, affectif, professionnel, physique…).

Le Feng Shui me permets d’aménager notre espace intelligemment et harmonieusement par codes couleurs, formes et matières, tout en respectant votre personnalité, vos motivations, vos choix.

J’intègre à mon expertise la médecine de l’habitat ! Le monde moderne regorge de pollution d’ondes magnétiques plus ou moins nocives de toutes sortes (four micro-ondes, téléphone portable, télévision, ordinateur, émetteur/récepteur Wi-Fi, Bluetooth…), de matériaux non naturels... Lors de mon analyse Feng Shui, j’étudie la géobiologie de votre habitat, afin de corriger, prévenir et équilibrer l’ensemble des impacts des effets des facteurs environnementaux.

Mon leitmotiv : « Home Sweet Home » ! Résume bien l’esprit du Feng Shui à la maison. Mon objectif est que vous sentiez bien chez vous dans une ambiance rassurante et chaleureuse. Règle n° 1 : propreté et organisation, pour permettre au « Chi » de circuler librement et ainsi ne pas endommager notre source d’énergie. Nous trouverons ensemble le bon équilibre de chaque pièce, et même du jardin, pour que chacune s’harmonise parfaitement dans l’ensemble de la maison ou de l’appartement.

Le « Chi » est l’énergie de la vie, celle que l’on respire tous les jours. Le « Chi » est primordial à notre bien être. C’est en quelque sorte notre oxygène.

Par les méthodes et outils Feng Shui que j’utilise, j’améliore et optimise performance en entreprise, afin notamment :

- D’améliorer les relations et la communication entre la Direction et ses collaborateurs ;

- D’harmoniser les conditions de travail ;

- D’augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité ;

- D’améliorer la notoriété et l’image de marque ;



Le principe des cycles est de faire en sorte qu’à un moment propice et favorable, il faut que votre environnement soit bien nourri (une équipe impliquée, de idées posées, un soutient de vos partenaires, une fidélité de vos clients…). Mon analyse Feng Shui contribue au renforcement et la pérennisation de cette dynamique.



Le Feng Shui : la clef de votre réussite ! Forte d’une solide formation basée sur le Feng Shui Traditionnel (plus de 4.000 ans d’existence), je vous accompagne afin de résoudre vos troubles personnels, de réaliser vos projets, d’atteindre vos objectifs, et de vous épanouir pleinement.



Pour cela, je vous propose :



• Des conseils Feng Shui ;

• Des expertises ;

• Des clarifications d’espace ;

• Des conseils Feng Shui en entreprise, commerce, boutique, aménagement/agencement de locaux.

• Des aménagements et projets d’aménagements ;

• De l’aide au rangement ;

• Des conseils déco ;

• Des formations Feng Shui ;





N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone pour tout renseignement complémentaire (devis, disponibilité…)