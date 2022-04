Carine REBUA

Pôle Commercial : Développement portefeuille entreprises partenaires tout secteur d’activité, identification des besoins, fidélisation, suivi, bilan, parrainage, communication commerciale.

Pôle Recrutement : Analyse du besoin en recrutement des entreprises, sélection selon critères déterminés, entretiens individuels, animation de réunion de sélection de groupe, création et étalonnage d’outils et de tests adaptés au profil recherché.

Pôle Management : Management et coaching des candidats à la réalisation de leurs projets professionnels, accompagnement au changement (réforme de la formation professionnelle), évaluation et suivi individuel.

Pôle Administratif : Constitution des contrats de professionnalisation, interface OPCA – Organisme de Formation – Entreprise – Salarié, constitution et suivi des dossiers candidats.

Pôle Organisation : Gestion des plannings, mise en place et suivi de méthodes et d’outils de communication internes et externe, coordination et communication avec les partenaires sociaux.



Mes compétences :

Fidélisation client

Suivi commercial et administratif

Management commercial

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Insertion socioprofessionnelle

Développement commercial

Conseil en recrutement

Organisation