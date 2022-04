Carine RICHONNIER BAHEUX

Actuellement chef de projets dans une PME Alsacienne, je suis à la recherche de nouveaux challenge dans la région Alsace.



Rigoureuse et aimant le travail en équipe, mes préférences se portent préférentiellement sur un poste se rapprochant du concret, donc plutôt un poste d'ingénieur process / qualité / méthodes ou de chef de projets. Cependant je suis à l'écoute de toute opportunité intéressante et innovante, qui correspondrait à mon profil.



Mon bagage professionnel de 8 ans dans l'aéronautique (Dassault Aviation et le groupe Safran) m'a apprit la rigueur et le respect des procédures, et l'enrichissement du travail en équipe.



Mes compétences :

Calculs Éléments Finis

Anglais

Expertise Structures Aéronautiques

Mécanique

Ingénierie

Abaqus

Catia

Développement

Aerospace

Modélisation

Aéronautique

Ansys

Gestion de projet

Recherche