Responsable Ordonnancement dans une aciérie et laminoirs, je sais travailler en équipe tout en étant autonome.

Rigoureuse et pragmatique, sérieuse et curieuse, je gère une équipe de 13 personnes.

Ancienne technico-commerciale dans le transport et aujourd'hui à l’ordonnancement, j'ai une aisance relationnelle avec mes collègues tout comme en clientèle.