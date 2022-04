Carine SAYON-CANIVET

Ayant une carrière de plus d’une dizaine d’années en tant que Lead Document Controller dans le domaine scientifique, je recherche un poste dans lequel mettre à profit les compétences et les connaissances acquises et en acquérir de nouvelles, le tout en accompagnant les usagers de ces systèmes d’information.



Mes compétences :

Wordpress

Lotus Notes

Acrobat Pro

Mantis

Microsoft Office

Alfresco ECM

Gestion du document

Documentation

Documentum