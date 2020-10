Carine SIMOËS-GRANGEIA

Après des études en design de la seconde au master 2 à travers diverses écoles en France, j'ai notamment fait une gap year aux nombreuses opportunités (participation au Sommet Mondial du Design de Montréal, à des fouilles archéologiques, ...), co-fondée Seconde Emotion (dispositif poétique, numérique et collaboratif à base de Réalité Augmentée), réalisé un service civique à l'université de Tours, obtenu un post-diplôme en design de l'innovation sociale et une certification en innovation publique territoriale et je suis désormais à la recherche d'un emploi à intégrer dès que possible.



Je suis designer éco-social junior (design de services, UX-design, design thinking, innovation sociale, politiques publiques et design d'intérêt général) à la recherche d'un CDD, CDI ou poste de contractuelle avec une disponibilité immédiate, principalement en tant que designer, facilitatrice, chargé de mission en design, conseillère interne en design ou chef de projet design dans les domaines de l'UX design, du design de services, du design thinking, de l'innovation sociale, des politiques publiques, du design d'intérêt général en France ou dans des pays francophones.



Je recherche un poste principalement dans la fonction public d'Etat, Hospitalière et Territoriale (ministère, métropole, mairie, conseil départemental, conseil régional, laboratoire d'innovation, ...), une agence de design ou de conseil spécialisée (UX design, design social, design des politiques publiques, innovation sociale, ...) ou dans une entreprise travaillant sur des thématiques proches de mes spécialités, parapublic, d'utilité publique ou orientée vers l'intérêt général.