Carine SIMON

Infirmière diplômée d'État, je me suis spécialisée en sevrage tabagique en 2008.

En parallèle de mon activité de sevrage tabagique en cabinet, j'ai aussi formé des centaines de thérapeutes et créé une méthode en ligne pour les particuliers : "La Méthode Simon".

La méthode enseignée aux thérapeutes est "La Méthode Simon en cabinet". Elle comprend plusieurs étapes et plusieurs outils pour traiter aussi bien le manque physique de tabac que le manque psychique et la prise de poids.

Elle est accessible à tous, thérapeutes ou non, car elle n'exige aucune qualification au préalable, les outils de la Méthode Simon en cabinet pouvant être utilisés par tous.

La formation étant courte, ceci permet de la mettre en place rapidement en complément d'une activité ou comme activité à part entière.

Et du fait qu'en France, 500 000 à 700 000 cherchent chaque année des solutions pour arrêter de fumer, et notamment de nouvelles approches efficaces, cette activité est importante dans le domaine de la santé publique.



Mes compétences :

Sevrage tabagique

Soins infirmiers

Formatrice en sevrage tabagique