De nature positive et dynamique, j'aime ce que je fais et ce nouveau challenge qui s'offre à moi à travers cette formation est une source de motivation.

Je peux m'appuyer sur des acquis en chimie, en plasturgie et une solide expérience professionnelle aussi bien en développement qu’en gestion de projets techniques.

Originaire d’une filière technique, j’aime approfondir et maitriser les sujets qui me sont confiés. J'ai acquis mon expérience professionnelle aussi bien dans le secteur aéronautique, dans l’adaptation militaire que la grande série automobile.

Mon objectif pour ce stage professionnel est d'intégrer une entreprise dynamique me permettant de montrer mes capacités, au sein d'une équipe, alliant idéalement la technique, les relations humaines et la négociation: poste de type "acheteur" ou "acheteur internationnal".



Vous cherchez une collaboratrice impliquée, déterminée et expérimentée? N'hésitez pas à me contacter! carine.simonin@yahoo.fr



Mes compétences :

Catia

Ingénierie

Gestion de projet

Plan d'action

Appels d'offres

Sourcing

Design to cost

Achats

Négociation

Amélioration continue

Cahier des charges

Marketing des achats

Customer satisfaction

Gestion d'équipe

Management

Conception mécanique

Microsoft Office