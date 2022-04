Je suis à la recherche d'un CDI ou CDD à partir de mars 2016.



Pour mieux me connaître, voici quelques détails :



Diplômes :

✓ Actuellement en bachelor Tourisme (fin d'étude)

✓ Licence communication

✓ Deug en immobilier



Compétences:



➜ E-Communication & Marketing : Webmarketing, communication, management, marketing,...

➜ Design : PAO



✎ N'hésitez pas à me contacter pour en savoir encore plus ;-)



