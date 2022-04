Carine SOME

Je suis Carine I Charlotte SOME, diplômé d'un DTS et d'une licence professionnelle marketing et gestion commercial. Je suis prestataire dans une société de Télécommunication depuis 2010 en tant conseillère clientèle. Je suis très dynamique, accueillante rigoureuse au travail et surtout très souriante. J'aime le travail bien fait. Mon objectif professionnel, est d’intégrer une entreprise performante qui me permettra sans aucun doute d'optimiser ma formation et de m'investir en apportant ma contribution.

Consciente que ma présentation en écrit ne peut révéler entièrement ma personnalité, je reste disponible pour un éventuel entretien.

Je vous prie d'agréer Monsieur, mes sentiment les plus distingués.