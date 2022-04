Carine SVAIZER

J'apprécie de pouvoir échanger et communiquer sereinement avec mon responsable et mes collègues, à propos de projets et d'idées relatives à ma mission et à l'entreprise.

Consciente de l'importance de ma mission d'assistante, je m'investis fortement et tiens à exécuter mon travail avec soin, rigueur, honnêteté et loyauté.

Appartenir à une équipe m'encourage à donner encore plus le meilleur de moi-même.

Je suis force de proposition et d'action et je ne me contente pas de réagir aux événements ou de suivre le mouvement.

Face aux difficultés, ma tenacité et mon envie restent mes meilleurs alliés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Gestion d'agenda

Rédaction

Evènementiel et logistique

Maîtrise du Pack Office

Réponse aux appels d'offres des marchés publics

Trade Shows