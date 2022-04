Carine TISSOT

CPCT Arts&Events est spécialisé dans:

- l'organisation d'événements/ salons /congrès dans tous les secteurs et plus particulièrement dans l'art

- le marketing et la communication dans le domaine de l'immobilier.



CPCT organise ses propres événements:

La 9e édition de DRAWING NOW PARIS l LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN se tiendra du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2015 au Carreau du Temple en plein coeur du Marais.

73 galeries internationales présentent leur vision du dessin contemporain aujourd'hui à travers le travail de plus de 400 artistes!

Le 2e Salon de l'Oeuvre Originale Numérotée, SOON Paris qui se tiendra du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2015 au Bastille Design Center, 74 Bd Richard Lenoir, Paris 11e.



CPCT Arts&Events propose également ses services à d'autres organisateurs d'événements, de conférences ou de salons professionnels ou grand-public:

- business plan

- accompagnement au lancement

- recrutement et/ou formation des équipes

- recommandation business, marketing ou communication

- gestion de l'événement de A à Z



CPCT Arts&Events peut également vous apporter son expertise dans les domaines suivants:

- événements ou soirées sûr-mesure autour de l'art contemporain.

- marketing et communication dans le domaine de l'immobilier.

- organisation d'événements d'entreprises



Nous mettons à votre profit: 15 ans d'expérience dans l'organisation d'événements, près de 20 années dans le marketing stratégique et le développement commercial et plus de 20 ans dans la communication institutionnelle et opérationnelle de l'immobilier d'entreprise.



Références:

DRAWING NOW PARIS:Array

Le Salon de l'Oeuvre Originale Numérotée, SOON Paris:Array

SOFERIM, l'immobilier créatif:Array

La Pagode de Chanteloup



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Business

Business developpement

Commercial

Commerciale

Design

Développement commercial

Direction commerciale

Édition

Immobilier

Luxe

Marketing

Marketing stratégique

Partenariats

Presse

Publicité

Salon

Vente