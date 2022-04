Carine TSAMO

Je suis titulaire d’un Maitrise en Bio-ingénierie et Biotechnologie, d’un Bachelor en science de la vie et des technologies et d'un Bachelor en Education. J'ai travaillé pendant deux comme enseignante, periode pendant laquelle j'ai acquis d'excellentes habilités en plannification, synthèse de l'information et présentation. J'ai également travaillé pendant deux en tant coordinatrice en pharmacovigilance chez Apotex Inc. et avant cela au sein d’une entreprise de microbiologie à Toronto.

Auparavant, j’avais travaillé pendant un an au sein d’une équipe multidisciplinaire sur optimisation d'un vaccin à base de nanoparticule.



Mes compétences :

Base de donnée

Biologie

Biotechnologie

Ingénierie

Enseignement

Microsoft Office

Analyse de données