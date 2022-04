Carine VASTENAEKEL

Distribteur Indépendant Herbalife en Belgique depuis 2007, je suis à la recherche de nouveaux collaborateurs en France afin d'élagir mon réseau de distribution. Sachez que Herbalife est présent dans plus de 70 pays dans le monde. Une opportunité commerciale intéressante s'offre à vous si vous êtes intéressé par la santé et la nutrition.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'activité de Distributeur Indépendant Herbalife, veuillez remplir la page 'Gagner Plus' sur mon website :Array Vous recevrez - par retour email - des informations plus précises.

HERBALIFE, A WAY OF LIFE !



Après un parcours de secrétaire/assistante de direction (pour JVC, Toshiba, Agence de Pub Equator-EURO RSCG) pendant 13 ans, hôtesse sur évenements pendant 5 ans, et employée intérimaire + contrats à durée déterminée dans le secteur banquaire depuis 9 ans, je m'oriente vers une carrière de Distributeur Indépendant Herbalife depuis 2007 (en ce moment encore en combinaison avec un contrat d'employée plein temps).



Connaissance en langues : NL - FR - ANG



Cours du soir 2008 : gestion d'entreprise

Cours du soir 2009 - 2011 : coach santé



(Profil également sur Facebook)