Carine VAVASSEUR

Diplômée en 2013 d’un Master en Management International Trilingue (mention Bien) obtenu à l’Université Paris-Est Créteil, je suis depuis Novembre 2013 expatriée au Sénégal où j’exerce les fonctions d’Assistante de Direction et Chargée de projets marketing (Marketing territorial) au sein de la Direction du Développement Local de la Commune de Ziguinchor (Mairie).



Mon rôle consiste à mettre en oeuvre le plan d'action au travers de la planification et la gestion d'événements de type économiques, sociaux-culturels, sportifs, éducatifs etc... en vue de promouvoir la commune de Ziguinchor et d'y rendre le cadre de vie favorable au maintien des populations et à l'attraction d'investisseurs, d'habitants, d'actifs, d'étudiants et de touristes.



En parallèle, j'assiste le directeur dans l'ensemble de ses missions et principalement dans la gestion des dossiers sensibles. Je reçois ses visiteurs et ses appels et gère son agenda.



Je suis également l'infographiste de la structure et suis en charge du community management et de la promotion des actions du service par divers biais (newsletter de la DDL dont je suis l'infographiste et au sein de laquelle j'interviens par la rédaction de divers articles, création du site web et de l'identité visuelle).



Actuellement je suis à l’affût de nouvelles opportunités professionnelles dans le monde entier afin de faire face à de nouveaux challenges et d'explorer toujours plus mon potentiel professionnel.



Mes compétences :

Community management

Evénementiel

Management