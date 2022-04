Actuellement en formation CAFERUIS, je suis à l'écoute d'opportunité.

De formation Infirmiere DE avec une formation de Praticien formateur (diplôme Suisse Tutorat), un DU plaies et Cicatrisation et une expérience de 10 ans en tant que Responsable Commercial Hospitalier dans le dispositif médical, je recherche un poste de Responsable de service sur le secteur de Rennes et ses environs.