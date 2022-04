Carine VERGÉ

Bonjour



J'ai un BEP de secrétariat et un bac professionel de transport et logistique.



Après un parcours professionel en secrétariat, dans un premier temps en tant que remplaçante dans le secteur public, j'ai travaillé pendant 4 ans comme secrétaire d'Inspecteur d'Académie, puis j'ai fais un CDD dans une petite entreprise privée sur Colomiers ou j'étais secrétaire de direction pendant 2 ans.

Je souhaite retrouver du travail et éventuellement partir sur une reconversion, je suis une travailleuse et suis prète a apprendre un tout nouvel emploi.

Je suis quelqu'un de très sociable qui s'adapte assez facilement aux autres, en quelques jours je sais prendre mes marques et travailler éfficacement.

J'aime la lecture et je maitrise très bien internet, je nage 2 fois par semaine.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Bonne présentation

Ecoute

Esprit d'initiative

Initiative

Méticuleuse

Ordonnée

polyvalente

Présentation

Rigoureuse

Serviable

Sociable